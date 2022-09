Incidente oggi a San Giorgio delle Pertiche: morta una donna di 54 anni, travolta da un pulmino

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Tragico incidente oggi 7 settembre alle 7,30 in via Brenta a San Giorgio delle Pertiche. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, un pedone è stato preso in pieno da un mezzo in transito. Nell'impatto la vittima non ha avuto scampo. A nulla sono serviti i tempestivi interventi dei sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che accertarne l'avvenuto decesso. L'investitore sotto choc si è subito fermato .

Chi e' la vittima e cosa e' successo

Secondo i primi riscontri la vittima è una donna di 54 anni, Erika Fantinato, che stava facendo attività fisica quando è stata travolta, ad investirla è stato un pulmino a bordo del quale viaggiavano alcuni operai.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++