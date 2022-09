Incidente a Mareno di Piave. Schianto fra un furgone e un trattore: morto un 51enne dipendente della Hausbrandt

MARENO - Incidente mortale il 7 settembre, verso le 10.10, a Mareno di Piave all'altezza di via Distrettuale 45. Per cause in corso di accertamento Luca Cappellotto, 51enne di Gaiarine e dipendente della ditta Hausbrandt. Illeso l’autista del trattore. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti in via Distrettuale a Mareno di Piave. I pompieri arrivati da Conegliano hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto subito dichiarare la morte dell’autista del furgone avvenuta sul colpo. La polizia stradale di Vittorio Veneto ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12:00.

La dinamica dell'incidente

Cappellotto, rappresentante di commercio, era alla guida di un furgone della nota ditta di caffè Hausbrandt per la quale lavorava da una ventina d'anni, quando uscendo da una curva a gomito, ha perso il controllo del mezzo ed è andato ad impattare violentemente contro un trattore che proveniva da Mareno e diretto verso Tezze. Alla guida del mezzo agricolo un quarantenne che abita a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia, rimasto illeso ma sotto choc.



La vittima

Luca Cappellotto, 51 anni, residente a Gaiarine, sposato e padre di due figli. La notizia della morte di Luca è arrivata presto a Gaiarine, dove l'uomo abitava con la moglie Serena, classe 1977 e i figli Lorenzo di 12 anni e Alice 10 anni, in via Terraglio. «Un fulmine a ciel sereno- dichiara il sindaco Diego Zanchetta- Il nostro pensiero va ai famigliari. Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità o aiuto che possa alleviare questo profondo dolore che li ha colpiti». Luca Cappellotto, dopo essersi diplomato geometra a Pieve di Soligo, aveva trovato lavoro alla Hausbrandt. Era con loro da vent'anni. Negli scorsi anni aveva avuto dei problemi alla schiena per i quali aveva dovuto curarsi e sottoporsi ad alcuni interventi, ma la sua testardaggine e la sua tenacia lo avevano rimesso in piedi. «Ho una famiglia da mantenere - aveva detto recentemente a un amico - Non posso certo starmene fermo».