Schianto fra due auto nella notte: due feriti Foto

STANGHELLA (Padova) - Venerdì sera alle 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza del ponte sul Gorzone a Stanghella per un incidente stradale tra due auto, una delle quali finita contro un platano: due feriti. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso con i sanitario del SUEM le due persone rimaste coinvolte.

I due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ambulanza negli ospedali di Padova e Abano Terme.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.