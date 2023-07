Sedicenne alla guida dell'auto dell'amico si schianta e finisce nel fossato

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Incidente sabato notte, 22 luglio alle 22, una fuoriuscita autonoma in via Villarappa a Santa Giustina in Colle. Una Ford Fiesta è uscita fuori di strada, finendo nel fosso laterale alla carreggiata. Dei tre giovani occupanti, due sono rimasti leggermente feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia del pronto intervento della polizia locale della Federazione per i rilievi.

A seguito delle indagini, è emerso nei giorni successivi che al momento della fuoriuscita alla guida della Ford Fiesta c'era un minorenne, un sedicenne di Camposampiero. Il proprietario dell'auto, un ventenne di Campo San Martino, infatti aveva ceduto il posto di guida all'amico per fargli provare l'auto. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto: l'auto dopo aver affrontato una curva a forte velocità ha perso il controllo, finendo fuori strada. Il conducente minorenne ha riportato 8 giorni di prognosi, mentre l'altro giovane passeggero ha rifiutato le cure in ospedale, contro il parere dei medici. Gli agenti del comandante Antonio Paolocci hanno già contestato al proprietario dell'auto la violazione dell'articolo 116 del codice della strada per “incauto affidamento” che prevede una sanzione da un minimo di 397 euro ad un massimo di 1.592 euro.

Nei prossimi giorni sarà sentito, assieme ai genitori, anche il minore che era alla guida. Per lui la sanzione sarà molto più pesante: per la guida di un autoveicolo senza la prescritta patente è prevista una multa da 5.100 euro ad un massimo di 30mila euro, più il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi. Della sanzione risponderanno a causa della minore età i genitori.