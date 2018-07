Auto finisce su un lato nel canale di scolo: tre imprigionati dentro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTE - Auto esce di strada e finisce dentro un canale di scolo, ribaltata su un fianco. L'incidente è avvenuto oggi, domenica primo luglio, alle 7.10, in via Deserto a Este. I pompieri del locale distaccamento hanno messo in sicurezza la Fiat Panda, ed estratto. Tutti e tre i feriti, anziani, sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.