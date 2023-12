Due Carrare. Auto dei carabinieri si schianta contro la vettura di una donna ferma al semaforo: tre feriti

DUE CARRARE (PADOVA) - Schianto oggi pomeriggio, 22 dicembre, poco prima delle 14 in via Terradura a Due Carrare. Coinvolta l'auto di una donna e una dei carabinieri del Radiomobile di Abano. Secondo una prima ricostruzione, i militari dell'Arma con due carabinieri a bordo del mezzo stavano raggiungendo il luogo di un'emergenza. Ad un tratto l'auto ha sbandato andandosi a schiantare contro quella di una donna che si trovava ferma al semaforo in attesa del verde nell'opposto senso di marcia. L'impatto è stato importante, le due auto hanno subito gravi danni.

I tre occupanti, la donna e i due carabinieri, sono stati estratti dall'abitacolo e portati in ospedale dal personale medico del Suem 118. Terminati tutti gli accertamenti di rito, nessuno dei coinvolti è stato giudicato in pericolo di vita.