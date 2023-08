ALBIGNASEGO (PADOVA) - Due auto si sono scontrate finendo per abbattere anche un palo della luce. L'incidente è avvenuto questa notte, 9 agosto, intorno a mezzanotte e mezza su via Roma ad Albignasego. Lo schianto ha visto coinvolte due auto a bordo delle quali, in tutto, c'erano 5 persone che sono rimaste ferite.

Sul posto i vigili del fuoco.