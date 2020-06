A fuoco il tetto di otto villette a schiera: terrore tra i residenti. Circolazione in tilt

PADOVA - Al confine tra Padova e Selvazzano in via Monte Cero-Lungargine Brusegana un incendio svilupatosi poco prima delle 19 ha interessato otto casette a schiera, in particolare devastando i tetti in legno con travi a vista, grande spavento tra i residenti. Minuti di autentico terrore. Tutti fuori dalle case, al momento non risultano feriti: questa notte non rientreranno nelle loro abitazioni. Ingenti i danni anche perchè il complesso costituito dalle otto villette aveva un unico tetto. Circolazione in tilt anche per lasciar spazio ai mezzi di soccorso che devono attraversare un ponte molto stretto.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco di Padova e di Abano.

