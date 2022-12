Cadoneghe. Incendio scoppia in un garage, vigili del fuoco al lavoro per due ore

CADONEGHE - A mezzogiorno di Natale, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lauro a Cadoneghe per l'incendio divampato all'interno di un garage. I pompieri arrivati dalla centrale hanno spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato dell'abitazione. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con la bonifica e messa in sicurezza del garage. Nessuno è rimasto ferito.