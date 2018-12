La stufa a legna va in tilt, casa a fuoco: intossicati padre e figlia

PADOVA - Un incendio ha colpito un'abitazione a Lozzo Atestino nel padovano costringendo alle cure ospedaliere, per i controlli del caso, una ragazza ed il padre rimasti intossicati.



Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, le fiamme sono state innescate dal malfunzionamento di una stufa a legna con il fuoco che si è esteso ad alcune suppellettili facendo scattare l'allarme. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme mentre i due feriti sono stati portati, per i controlli del caso, in ospedale dai sanitari del Suem 118.

