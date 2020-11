Raid in centro nella notte: incendiati due bar e un cassonetto, è caccia al piromane

PADOVA - Due storici bar del centro di Padova sono stati distrutti da incendi durante la notte di oggi, 10 novembre. Si tratterebbe di azioni di dolose in tutti i casi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che ha immediatamente avviato le indagini.

La dinamica

I bar danneggiati dagli incendi dolosi nella notte a Padova sono il bar «degli Osei» in piazza delle Frutta e il «Centrale» di Via Zabarella, i cui plateatici sono stati distrutti, ma anche il locale «Paprika» in Piazza Cavour ha subito alcuni danni per un bidone dato alle fiamme davanti all'entrata. «La Squadra Mobile è al lavoro per trovare il responsabile - afferma il questore di Padova, Isabella Fusiello - escludo si tratti di un atto di protesta nei confronti del lockdown di bar e locali notturni. Si stanno concentrando le indagini su un unico balordo che dalle telecamere di via Altinate (poco lontano da via Zabarella, ndr) si allontana barcollando dal bar in fiamme, così come accaduto per i ladri che facevano furti seriali nei negozi spaccando le vetrine. Anche questa volta la Polizia impegnerà tutto il personale nella ricerca dei colpevoli», ha concluso.

Le reazioni

Duro il commento di Patrizio Bertin, presidente di Ascom: "È gente da mettere alla forca, chi fa una cosa del genere in un momento così drammatico deve solo vergognarsi".

Immediata sui social anche il commento del sindaco Giordani.

«Non escludiamo alcuna pista». Lo ha detto il procuratore capo di Padova, Antonino Cappelleri, commentando gli agguati incendiari della notte scorsa ai danni di tre locali del centro storico. Le indagini, ha confermato il magistrato, sono a 360 gradi, e non si possono non considerare rilevanti le tensioni sociali che in questi giorni sono emerse a causa delle misure per contenere il virus. La polizia è in possesso di un filmato che ritrae un uomo che barcollando poco dopo le 5 del mattino si allontanava da via Altinate, poco lontano dal bar Centrale in via Zabarella dato alle fiamme proprio verso le 5. Il questore di Padova Isabella Fusiello ha affermato di seguire la pista del «balordo» che avrebbe agito da solo, ma anche la polizia non escluderà altri percorsi investigativi. I tre locali parzialmente incendiati sono il bar Agli Osei in piazza della Frutta, il Centrale in via Zabarella e il Paprika in Corso Garibaldi.

