Imbrattata con falce e martello la targa di Mazzola e Giralucci, vittime delle BR

PADOVA - Un atto deprecabile, vile, da condannare in modo assoluto: così il sindaco di Padova Sergio Giordani commenta l'ennesimo imbrattamento in città della targa dedicata a Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci uccisi nel 1974 dalle Brigate Rosse. Ignoti hanno disegnato sopra con uno spray rosso una falce e un martello.

«La città ha fatto grandi sforzi per ricordare i morti di quegli anni ai quali non vogliamo ritornare - aggiunge - Padova è una città che guarda a un futuro di coesione e di non violenza e tranquillità».