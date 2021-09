Green pass, studente allontanato, protesta di Casapound

PADOVA - Gli studenti universitari appartenenti al gruppo «Blocco studentesco» di Casapound si sono dati appuntamento, a Padova, davanti alla sede universitaria di via Cesarotti ieri sera con uno striscione che inneggia la «libertà e il diritto allo studio» contro il Geen Pass.

«Apprendiamo quanto accaduto venerdì 17 settembre presso le aule della facoltà di Sociologia dell'università di Padova - dicono gli esponenti di estrema destra in una nota - uno studente privo di green pass, intenzionato a sostenere ugualmente un esame, è stato allontanato dai locali universitari dall'intervento delle forze dell'ordine, dopo una lunga trattativa. Di fronte ad una situazione di illegittima discriminazione nei confronti di una categoria di studenti - così termina la nota del Blocco Studentesco - riteniamo di urgente necessità una sensibile riduzione del prezzo dei tamponi, al fine di eliminare quella che di fatto è una tassa per i non vaccinati.»