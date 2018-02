Impresario edile stroncato da infarto Se ne va cinque mesi dopo la moglie

di Nicola Benvenuti

PADOVA - Moglie e marito muoiono dia distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Profonda commozione aper la repentina scomparsa della coppia:, 65 anni, notodel paese, è morto nella giornata di lunedì, poche ore dopo il ricovero in ospedale a Piove di Sacco, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, con un intervento che però non ha dato i frutti sperati. Poco più di cinque mesi fa, la mattina del 15 settembre dello scorso anno, la moglie,era morta d'improvviso all'interno dell'abitazione di famiglia.Le autorità sanitarie hanno disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo, per meglio definire le cause della morte, che sarà eseguita giovedì. La coppia lasciaquest'ultimo condivideva l'attività edile con il padre Graziano, oltre a cinque nipoti. «Mi sembra di vivere un sogno, un vero incubo» racconta Giacomo Pasquetto mentre guarda desolato la casa dei genitori, una graziosa villetta vicina al campo sportivo di Polverara.Graziano e io gli ho dato una mano, eravamo sempre insieme, mi manca sia come padre che come consulente tecnico in cantiere, in pochi mesi se ne sono andati tutti e due, sembra quasi che si siano chiamati», aggiunge Giacomo.Graziano Pasquetto infatti era molto legato alla moglie e da quando la donna era morta d'improvviso, una mattina di settembre, in casa, a seguito di un infarto improvviso, non era più lo stesso. «Lunedì mattina papà mi ha rivelato di avere un crescente dolore al petto, già dal pomeriggio precedente, ma sperava fosse solo un dolore intercostale passeggero, magari legato al grande freddo» spiega Giacomo. «Visto quello che era capito alla mamma, l'ho caricato in auto e accompagnato al Pronto Soccorso a Piove di Sacco, dove i sanitari l'hanno preso in consegna e mi hanno però subito avvisato che la situazione era piuttosto compromessa»....