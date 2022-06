Fuori strada in moto, 65enne ricoverato a Padova in condizioni disperate

POLVERARA - Grave incidente stradale oggi, 28 giugno alle 13,15 a Isola dell'Abbà nel comune di Polverara. Un motociclista di 65 anni, pare autonomamente, è finito fuori strada in via Leonardo Da Vinci, rimanendo gravemente ferito. Soccorso immediatamente dal personale medico del Suem 118, si è subito capito che il suo quadro clinico era compromesso. È così giunto da Padova l'elisoccorso che l'ha accompagnato all'ospedale euganeo. Presenta un grave politraumatismo, il personale medico che l'ha preso in cura sta facendo di tutto per salvarlo. Sul luogo dell'incidente le forze dell'ordine per tentare di ricostruire quanto accaduto.