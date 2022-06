Grave incidente sulla Treviso Mare, strada chiusa per due ore: 26enne in condizioni disperate

TREVISO - Grave incidente sulla Treviso Mare: due i veicoli rimasti coinvolti. È accaduto questo pomeriggio, 28 giugno, intorno alle 14.30 all'altezza del km 7 in comune di Roncade a pochi km dal confine con la provincia di Venezia. Un furgone Renault Master, condotto da un 68enne sloveno, viaggiava verso Treviso quando si è schiantato frontalmente contro una Audi A3 proveniente dal senso opposto di marcia: le cause del sinistro sono ancora da accertare.

La strada è stata subito chiusa al traffico per permettere ai carabinieri della compagnia di Treviso, al Suem e ai vigili del fuoco di soccorrere i feriti ed effettuare i rilievi. Un ragazzo padovano di Loreggia - 26enne - è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

La Treviso Mare è stata riaperta intorno alle 16.30.