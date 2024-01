PADOVA - Dopo Anna Copelli, un altro prodotto del vivaio biancoscudato femminile approda alla Juventus. Indosserà la maglia bianconera Giulia Bison, esterno offensivo classe 2005 cresciuta nel Padova, con cui si è messa in evidenza anche in prima squadra, e ceduta in serie B al Verona nell'estate del 2022. Verrà aggregata alla primavera guidata da Matteo Scarpa, ma dovrà pazientare ancora un po' in quanto sta svolgendo la riabilitazione a seguito di un intervento alla caviglia sinistra.

Giulia, dopo un'esperienza nei primi calci del Veggiano, è approdata al Padova nel 2017, facendo la consueta trafila nelle giovanili, mettendosi subito in grande evidenza, bruciando le tappe e debuttando in prima squadra già nella stagione 2020-21, con un ruolo da protagonista nel campionato successivo in cui ha segnato nove reti e le varie convocazioni nelle rappresentative giovanili della nazionale, soprattutto con l'under 17. Suo allenatore in prima squadra all'ombra del Santo è stato Fabio Di Stasio. «Per un tecnico - le sue prime parole - sono queste le più grandi soddisfazioni. Ho creduto in lei e l'ho fatta debuttare quando era ancora quindicenne. Parliamo di una ragazza con capacità tecniche importanti, con un buon tiro con entrambi i piedi e che non ha paura di cercare la porta. In campo mette grande grinta e forza fisica». Così sul suo ruolo: «Può fare l'esterno destro o sinistro in avanti ma anche a centrocampo come quinto». E sul piano caratteriale? «É una persona allegra e un po' ribelle, aspetto legato in particolare alla sua giovane età per cui il lavoro più importante che ho dovuto svolgere con lei, più che sul piano tecnico, è stato quello di farle capire il suo reale talento e il comportamento necessario per poterlo esprimere al meglio. A queste condizioni, nella squadra e nell'ambiente giusto, sono convinto abbia sicuramente un futuro importante».

Con una simile crescita ha poi inevitabilmente calamitato l'attenzione dei grandi club e un anno e mezzo fa è stata ceduta all'Hellas, appena retrocesso in serie B, con cui ha realizzato con la prima squadra quattro reti in dieci gare, prima della chiamata della Juventus che potrebbe cambiarle la vita. E il Padova nel frattempo non ha certo dimenticato uno dei suoi più grandi talenti. «In bocca al lupo Giulia per questo nuovo capitolo della tua carriera sportiva - si legge in un comunicato della società - e per noi è un orgoglio poter dire di aver contribuito alla tua crescita in campo. Padova tifa per te, buona stupenda esperienza».