Borgoricco. Ricoverata, 70enne chiede che non vengano abbandonati i suoi mici: Selvaggia Lucarelli condivide l'appello

La donna di Borgoricco, una settantenne, aveva iniziato a manifestare segni di decadimento cognitivo dopo la prematura morte del figlio nel 2020. Alla luce di questa situazione, è stata ricoverata in una casa di cura, lasciando dietro di sé una casa in totale abbandono e sporcizia, ma soprattutto sette adorabili gatti. Le immagini condivise da Lucarelli mostrano chiaramente le condizioni in cui versava la casa e la situazione dei gatti, stipati in un bagno buio e malsano. Attualmente, una volontaria incaricata dal Comune di Borgoricco sta prendendosi cura dei sei gatti rimasti, ma sta cercando disperatamente un rifugio permanente per loro. L'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) locale non ha la capacità di accoglierli, e nel Veneto è difficile trovare soluzioni adeguate per questi amici a quattro zampe. I sei gatti sono stati sterilizzati e vaccinati, rendendoli pronti per essere adottati da amanti degli animali. Saranno affidati insieme a test Fiv e Felv per garantire la loro salute. Selvaggia Lucarelli ha condiviso il numero di telefono della volontaria incaricata dell'assistenza ai gatti, Francesca, che ha espresso la necessità di trovare nuovi e amorevoli proprietari per questi piccoli felini. Se qualcuno fosse interessato ad adottare uno di questi gatti o a fornire assistenza, può contattare Francesca al seguente numero: 3496568420.