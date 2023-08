VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Otto gattini hanno trovato casa, gli altri tre stanno finendo lo svezzamento e hanno già una famiglia che li aspetta. Lieto fine per gli undici mici abbandonati nei giorni scorsi dentro uno scatolone sotto il sole, in un distributore di benzina a Mussolini di Villanova. La storia che ha visto protagonista Greta di Santa Maria di Sala, di passaggio nella frazione di Villanova, che ha visto gli undici felini lasciati colpevolmente dentro una scatola di cartone sotto il solleone, ha commosso tantissima gente: il suo accorato appello di aiutarla nel trovare una sistemazione alla colonia di felini è stato accolto. Sono state decine e decine le richieste per prendere con sé i gatti di Villanova. L'ultima in ordine cronologico ieri è arrivata via web dalla signora Simona di Imola, in provincia di Bologna: per lei, come per tanti amanti degli animali, non c'è stato nulla da fare perché gli undici gattini in adozione sono stati collocati in brevissimo tempo. Se un lato per certi aspetti commuove e rincuora la solidarietà della gente comune, non sono mancate le critiche e le offese verso chi si è macchiato del gesto ignobile di abbandonare i gatti al distributore.

Cosa è successo

È ammirevole il comportamento di Greta che non si è voltata dall'altra parte quando si è accorta dei poveri felini. «Quando ho visto nello scatolone sotto il sole non me la sono sentita di lasciarli lì e ho caricato tutto nella macchina - Greta ha raccontato su Facebook -. Ho chiesto aiuto alle associazioni feline del territorio ma molte mi hanno risposto che non potevano aiutarmi perché erano pieni di gattini abbandonati. Avrò chiamato una quarantina di numeri, alcuni non attivi, altri addirittura mi hanno consigliato di lasciarli nel distributore». Greta aveva soccorso personalmente i gattini somministrando loro latte di polvere e di capra. Preoccupata dal momento che non poteva ospitare in casa la colonia felina, ha pubblicato la storia sui social e poi si è recata dai carabinieri per denunciare l'accaduto. La risposta della gente comune è stata meravigliosa: molte le richieste di adozione dei gatti, tanto da sorprendere la stessa Greta e l'amica Vania Gasparini che è stata tra le prime a condividere l'appello di accogliere i mici. Anche se la vicenda è a lieto fine, per Vania l'amarezza rimane per la pratica dell'abbandono degli animali che si sta diffondendo anche nel Camposampierese. «Sono schifata dal comportamento criminale di chi ha abbandonato le cucciolate - afferma con indignazione - siamo circondati da una subcultura campagnola».