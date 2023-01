Arriva la casa dei mici abbandonati: un'oasi felina dove trovare un amico

VICENZA - Micio avrà un rifugio. Guarda caso proprio di fronte a quello di Fido.

Da una parte il canile, dall'altra la casa per i gatti. A Vicenza sorgerà un'area dedicata ai migliori amici dell'uomo. In via Mantovani sarà inaugurata un'oasi felina. Ospiterà i gatti recuperati per strada, smarriti o rimasti soli in quanto i proprietari sono deceduti, hanno perso il lavoro o non possono più tenerli in casa. Troveranno posto anche quelli in convalescenza per malattia, incidente, sterilizzazione o in attesa di adozione.

Tra questi ultimi c'è per esempio Kira, micia di un anno dal pelo lungo, già sterilizzata. E poi Azzurra, Kaoru, Trilly. Per “conoscerli”, basta un clic sulla pagina www.facebook.com/gattienpavicenza.

Il via libera all'oasi sarà ufficializzato dal consiglio comunale del capoluogo che, il 23 gennaio - o al massimo il 25 - adotterà la variante urbanistica necessaria per allestire una “zona destinata a infrastrutture e impianti di interesse comune”. Una formalità dunque che, per molti mici della città e della cintura urbana, significherà salvezza. Gli episodi di maltrattamento, spiega l'assessore delegato Marco Zocca, sono sempre più frequenti, così come i casi di abbandono.

I volontari dell'Enpa - l'ente per la protezione animali che si occuperà della gestione della struttura - spesso li ospitano nella speranza che qualcuno li adotti. Nel territorio di Vicenza le colonie feline sono 120, tutte censite e controllate dall'Enpa, mentre le sterilizzazioni sono un migliaio all'anno.