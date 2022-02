CITTADELLA - Sta facendo di tutto per trovare la gattina Micia di un anno e mezzo, che è scappata da un'abitazione in via Beltramina a Facca di Cittadella lo scorso settembre. È trascorso del tempo, cinque mesi, ma il proprietario non demorde e adesso chiede la collaborazione di chi può utilizzare un drone per fare così anche una ricerca aerea, non lasciando nulla di intentato.

IL CARATTERE

La gattina ha il manto tigrato ed è sterilizzata, non si avvicina con facilità alle persone avendo una certa diffidenza, potrebbe però trovarsi in casa di qualcuno che avendola vista disorientata l'ha accolta e l'accudisce in buona fede, senza sapere che altri la stanno cercando. Potrebbe essere anche nei Comuni limitrofi. Nella zona della sparizione sono stati affissi dei volantini che indicano anche la ricompensa di mille euro per chi darà informazioni utili al ritrovamento effettivo di Micia. «Abbiamo fatto ricerche nella zona anche suonando in varie abitazioni, ma fino ad ora non c'è stato nessun risultato così chiediamo aiuto a chi possegga un drone e possa fare una ricerca - spiega il proprietario Franco - Io e la mia compagna abbiamo vari gatti, non appena ci siamo accorti dell'assenza abbiamo cominciato subito a cercarla e così continuiamo a fare. Speravamo che gli annunci portassero a qualche cosa ed invece ancora un nulla di fatto».

L'APPELLO

Per non lasciare nulla di intentato ecco l'idea di provare a controllare la zona dall'alto. «Abbiamo contattato delle aziende che operano con i droni, hanno dispositivi professionali del valore di molte decine di migliaia di euro - continua Franco - Sono dotate anche di termocamera. I costi di utilizzo sono però elevati per noi, comprendo che fanno il loro lavoro, ma spero anche ci sia qualcuno che condividendo l'amore per gli animali, possa dare un aiuto. Per questo sono stati realizzati dei volantini con la richiesta specifica rivolta ai dronisti. Non pretendo la gratuità, ma se ci potessero venire incontro nella spesa, per me e la mia compagna sarebbe importante volendo fare tutto il possibile per cercare Micia». La speranza mai persa è che Micia ritorni a casa. Da sola oppure che chi ce l'ha, avuta conoscenza dell'appello, la restituisca. Nessuno vuole pensare al peggio anche perchè non è raro il ritorno di animali domestici anche dopo lunghi periodi di assenza. «Attendo fiducioso, rimane sempre valida l'offerta della ricompensa e vale anche per il dronista», conclude Franco. Per qualsiasi informazione o comunicazione, contattare il 340.7511275.