Concorso culinario sull'olio d'oliva, vengono dal Veneto tre delle cuoche finaliste

PADOVA/VENEZIA - Sono tre le cuoche professioniste del Veneto in finale alla terza edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste promosso dal Comitato di coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’associazione nazionale Donne dell’Olio, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC - Federazione Italiana Cuochi) e la collaborazione tecnica dell’Università dei Sapori di Perugia, del programma televisivo Agrisapori e di Italia a Tavola.

Si tratta di Emanuela Marcon del Lido di Jesolo (Venezia), che ha presentato il dolce “Coppa ciocco fondente, evo e olivetta Sant'Agata” per cui ha utilizzato l’olio Redoro bio; Glorimar Medina di Portogruaro (Venezia), con l’antipasto “Millefoglie d'autunno a Venezia” per cui ha utilizzato l’olio Redoro extra vergine di oliva; Gabriella Pizzo di Padova, con il primo piatto “Green Heart” per cui ha utilizzato l’olio extra vergine di oliva Redoro.

Le professioniste della ristorazione, si sono espresse con le loro ricette per le quattro categorie in gara previste dal regolamento 2023: antipasti e altre preparazioni (finger food, contorni, torte salate, tramezzini, cocktail), primi piatti, secondi piatti e dolci, utilizzando gli oli e.v.o.

Le finaliste del concorso “Extra Cuoca” 2023, si sfideranno ai fornelli martedì 21 novembre, presso l’Università dei Sapori di Perugia, preparando in diretta le ricette proposte, in presenza della giuria nazionale, presieduta da Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione e composta da Alessandra Baruzzi, presidente di Ladychef e giudice internazionale di cucina, Antonietta Mazzeo, giornalista enogastronomica e altri due giudici internazionali di cucina, che assaggerà gli elaborati per poi proclamare e premiare le 8 vincitrici della seconda edizione del concorso, la prima e la seconda classificata per ognuna delle 4 categorie in gara ed assegnare eventuali menzioni speciali.