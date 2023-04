Mestrino. Rubano portafogli a un cliente del supermercato e poi prelevano al bancomat 600 euro: due donne denunciate

MESTRINO (PADOVA) - Poco dopo il furto del portafogli all'interno di un supermercato, ha notato che erano stati prelevati 600 euro dal bancomat. I carabinieri hanno denuncito due donne.

Era la fine di settembre quando una 47enne e una 30enne di origini bulgare hanno rubato un portafogli ad un cliente che faceva la spesa all'Iperlando di Veggiano. Dopo di che sono volate a Cervarese Santa Croce dove hanno prelevato dal bancomat 600 euro. La vittima ha denunciato subito il furto ai carabinieri di Mestrino che hanno avviato le indagini. Gli indizi hanno portato alle due donne che già avevano diversi precedenti di polizia. Una volta identificate sono state denunciate per furto aggravato in concorso e ricettazione. La 30enne è stata denunciata anche per un altro furto, risalente al 4 aprile: aveva sottratto il portafogli a un 74enne che faceva la spesa all'In's di Mestrino per poi prelevare con la sua postepay 290 euro.