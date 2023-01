PORDENONE - Una coppia di anziani in difficoltà, una badante assunta per sostenerli nelle cose di ogni giorno. Sembrava andare tutto bene, finché non è emerso che la donna stava utilizzando il conto corrente della coppia per spese personali. È successo a Portogruaro. Le vittime sono un uomo di 86 anni e la moglie, originaria di Sesto al Reghena, di 79. Mihaela Lascovici, 43 anni, originaria della Romania, ieri stata condannata dal giudice monocratico Eugenio Pergola (vpo Patrizia Cau) a una pena di 1 anno 5 mesi e seicento euro di multa.

La donna era imputata di furto e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Si era infatti impossessata dalla tessera bancomat dei due anziani e, nel giro di due, tra il 6 e 7 luglio 2020, aveva fatto prelievi in contanti e pagamenti per un totale di 2.952,4 euro.

Ovviamente ogni operazione ha lasciato traccia nell'estratto conto delle vittime. E così si è scoperto che l'imputata prima ha fatto un prelievo di mille euro, poi ha pagato un conto da 366 euro all'Oro Cash. Altre due operazioni da 553 e 76 euro le ha fatto in una tabaccheria, infine, dopo aver prelevato altri 500 euro in contanti, ha fatto una spesa da 79 al supermercato.