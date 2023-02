Furto e utilizzo di carte di credito e bancomat dall'auto: tre arresti

VERONA - I Carabinieri della Stazione di Parona Valpolicella (Verona), con la Compagnia di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Verona su richiesta della Procura della Repubblica, arrestando due uomini e una donna accusati dei reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. L'indagine ha preso il via da un furto consumato su un'auto in sosta nella città scaligera; la banda si è impossessata di un portafogli contenente banconote varie e carte di pagamento. Quelle stesse carte di credito che, subito dopo il furto, sono state utilizzate dai tre per recarsi in una tabaccheria ed effettuare otto transazioni, ancor prima che il titolare potesse accorgersi di essere stato derubato e quindi poterne bloccare i prelievi. Grazie alle immagini di videosorveglianza i militari sono riusciti immediatamente a dare un volto ed un nome ai tre indagati, già noti alle forze dell'ordine per i loro numerosi precedenti penali, e che cosi sono stati arrestati.

Ultimo aggiornamento: 21:36

