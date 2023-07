Furto in appartamento in centro a Padova, rubati gioielli per 10 mila euro. Denunciate due rom

PADOVA - Avrebbero rubato gioielli in un appartamento per un valore di 10 mila euro.

Denunciate una 23enne serba e una 16enne croata.

Il furto è stato commesso venerdì pomeriggio, 21 luglio, in un appartamento di via Roma: rubati monili, orologi e denaro per 10 mila euro. La proprietaria di casa appena ha notato l'abitazione sottosopra ha chiamato la polizia indicando gli orari esatti in cui era uscita. Sembra che le donne abbiano usato una scheda telefonica per aprire la porta blindata, priva di mandate. Gli agenti della Squadra mobile hanno visionato le immagini delle telecamere della zona individuando le due sospettate.

Grazie agli occhi elettronici cittadini i poliziotti hanno ricostruito il loro percorso: in piazza Garibaldi hanno preso un taxi fino in via Guizza. La mattina dopo gli agenti sono andati in quel quartiere per raccogliere informazioni sulle due donne e hanno scoperto che occupavano un appartamento in zona concesso in locazione con la formula dell'affitto breve. La refurtiva pare essere già stata venduta a dei ricettatori ma nel cellulare di una delle due c'era un video girato all'ora del furto in cui si inquadravano proprio gli oggetti rubati all'interno dell'appartamento. Sono indagate per furto in abitazione.