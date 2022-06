Porta il fieno per il cavalli alle Padovanelle ma il furgone va a fuoco

CAMPODARSEGO - Paura oggi alle 13,50 lungo la Sr 308 a cavallo tra le uscite di Reschigliano e Campodarsego. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, un furgone che stava trasportando tre balle di fieno, per cause accidentali ha preso fuoco. A dare l'allarme è stato un'automobilista che seguiva il mezzo di una impresa agricola di San Martino di Lupari. Il conducente ha subito accostato ed è riuscito a scendere poco prima che prendesse fuoco tutto. La viabilità ha subito importanti rallentamenti. Si è proceduto per diverse ore a senso unico alternato per consentire al personale di Veneto Strade di ripristinare il manto stradale andato danneggiato a causa delle fiamme. Da quanto si è appreso l'autista stava portando il fieno alle Padovanelle dove ha in custodia alcuni cavalli.