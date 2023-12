Funerale di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato. Oggi è il momento del dolore: già aperti i varchi per l'accesso in Basilica. Luca Zaia: «Alle 11 suonate i clacson»

Oggi, 5 dicembre, è il giorno del dolore, il giorno del saluto, quello dell'addio a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta che si trova ora nel carcere di Montorio Veronese.

Il funerale alle 11 nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. In chiesa mille persone selezionate, fuori maxi schermi per permettere a chi vuole prendere parte alla cerimonia di partecipare nel rispetto del dolore della famiglia che si riunirà poi a Saonara in forma privata per un momento di preghiera ancora più raccolto.