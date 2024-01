Este. Fumo in un negozio di abbigliamento del centro storico, attimi di paura

ESTE (PADOVA) - I vigili del fuoco del distaccamento di Este sono stati impegnati dalle 13 di oggi, giovedì 18 gennaio, in un piccolo negozio di abbigliamento della centralissima via Cavour. Per cause ancora da chiarire, all’interno dell’esercizio commerciale si era sviluppato del fumo che, fuoriuscito all’esterno, aveva allarmato residenti e passanti.

Immediata la chiamata ai pompieri che, giunti sul posto, sono entrati nel negozio e hanno messo in sicurezza i locali. Non si registrano danni a persone o cose.

Molti i curiosi che si sono fermati lungo via Cavour per cercare di capire quanto accaduto.