Fuga di monossido da una casa di Campodarsego. Anziano trasportato in ospedale intossicato

CAMPODARSEGO (PADOVA) - ​Momenti di paura in pieno centro. Si è reso necessario l'ntervento questa mattina, 11 febbraio, attorno alle 10, del personale sanitario del Suem 118 e dei Vigili del fuoco in una abitazione di via San Francesco nel comune di Campodarsego. L'allarme è stato dato da alcuni residenti. A seguito della fuoriuscita di monossido di carbonio è rimasto intossicato un anziano di 88 anni trasportato al pronto soccorso di Camposampiero dove gli è stata riscontrata una intossicazione. L'anziano è comunque vigile e cosciente. In via San Francesco è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale della Federazione. I Vigili del fuoco ora stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto accertare da dove sia fuoriuscito il monossido. L'abitazione sembra sia riscaldata con stufa a pellet e per il momento è stata sigillata dai Vigili del fuoco in attesa delle verifiche.