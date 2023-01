Intossicazione da monossido di carbonio: 40enne all'ospedale

TRIESTE - Un uomo di circa 40 anni è stato soccorso questo pomeriggio, 13 gennaio, dalla equipe medica di un'ambulanza di Trieste a seguito di un malore che lo ha colto nella sua abitazione. L'equipe sanitaria dell'ambulanza è stata inviata subito sul posto dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che hanno ricevuto la telefonata di allerta dalla Sala operativa del Nue112 del Fvg. Una volta entrati nell'abitazione dell'uomo, i dispositivi di rilevamento del monossido di carbonio di cui sono dotati gli operatori sanitari delle ambulanze, hanno rilevato la presenza del micidiale gas inodore e incolore. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara, per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Attivati per quanto di competenza dagli infermieri della Sores anche i Vigili del fuoco, per una verifica della struttura residenziale.