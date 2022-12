Fuga di gas, evacuato il mercato settimanale

CADONEGHE - Da poco dopo le 8.30, di sabato, i vigili del fuoco sono impegnati per un fuga di gas in Via Gramsci, Via Montello a Cadoneghe, dove era in corso il mercato settimanale che è stato evacuato. I pompieri accorsi da Padova con il personale di prima partenza e il funzionario di guardia, hanno transennato la zona e richiesto l’intervento dei tecnici della rete gas per l’intervento di riparazione della condotta di gas metano. In corso le operazioni di ripristino. Sul posto il sindaco del comune e i carabinieri.