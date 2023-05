PIOVE DI SACCO - Primo giorno da sindaco: Lucia Pizzo al mattino si è recata, come sua abitudine in ufficio all'Inps a Padova, dove ricopre un ruolo dirigenziale, per raggiungere nel pomeriggio palazzo Jappelli e riprendere il lavoro, peraltro mai interrotto. «Fa così da dieci anni: mattina lavoro, pomeriggio ancora lavoro, ma in Comune, spesso nel silenzio, ma con grande impegno»: così parla una persona molto vicina al neo sindaco di Piove, che come aveva annunciato lunedì pomeriggio, sta preparando la formazione che l'accompagnerà nel prossimo quinquennio. Tra gli eletti di prima nomina, spiccano le 236 preferenze di Francesca Betto, giovane commercialista di 30 anni, che manifesta chiaramente la sua felicità per il bel risultato: «Sono davvero contenta, ci tenevo a fare bene, ma non avrei mai pensato di arrivare a tanto. Devo ancora realizzarlo e sono davvero fiera di tutti i voti che ha ricevuto la lista Piove Civica. Ora sento un mix di emozioni, entusiasmo e responsabilità soprattutto nei confronti di tutti coloro che hanno dato fiducia a Lucia, a tutta la squadra e, mi permetto, anche a me. Perché questa fiducia va ripagata. Ho imparato tanto finora, ora voglio imparare anche di più».

IMMENSA SODDISFAZIONE

Tra gli amministratori di lungo corso c'è Paola Ranzato: «Provo una immensa soddisfazione, senza contare che una parte delle preferenze si sono perse sulla lista sbagliata. Ma 346 sono davvero tante. Per me è un riconoscimento al gran lavoro fatto in questi anni e rappresenta un impegno, verso chi mi ha dato fiducia in primis, ma naturalmente verso tutti i cittadini, di continuare a far crescere Piove, renderla sempre più una città bella da vivere». Forte delle oltre 500 preferenze (in base ai conteggi definitivi sono 543, ndr) l'ex sindaco Davide Gianella, che con Ranzato dovrebbe far parte della giunta di prossima formazione: «Sono veramente contento, perché è stato riconosciuto il lavoro svolto, e dietro i voti ci sono persone e storie di vita che si sono intrecciate. Nonostante le tantissime preferenze annullate per errori, sono contento di essere il più votato di sempre. È una grande responsabilità che cercherò di onorare facendo del mio meglio. Per il resto la vittoria è stata netta, il passaggio di consegne con Lucia e con il rinnovamento della squadra è risultato vincente. Ha vinto il centrosinistra, abbiamo saputo convincere perché credibili, credibilità che Mazzetto non aveva, così come i partiti che lo hanno sostenuto. Non servono nè Salvini nè Zaia, qui c'è bisogno di persone che si impegnino e lavorino insieme. Una città come la nostra ha comunque bisogno di una voce che rappresenti la minoranza».



Dal fronte avverso, con lo stile che lo ha contraddistinto anche nel giorno dello spoglio, interviene Paolo Mazzetto, che esprime la visione del centrodestra: «Stiamo analizzando i dati, credo di poter essere soddisfatto del lavoro fatto come coalizione e come squadra. Purtroppo abbiamo avuto poco tempo per farci conoscere e far passare il nostro messaggio ma penso che l'unità che siamo riusciti a raggiungere come centrodestra sia un valore che ora va preservato». Ed aggiunge: «Non penso sia produttivo in questo momento cercare colpevoli o capri espiatori: i cittadini detestano le lotte intestine, le divisioni interne e invece apprezzano chi si mette in ascolto e lavora per costruire qualcosa. Ci abbiamo messo parecchio a compattarci e a scrivere un programma condiviso: anche per questo siamo arrivati lunghi con i tempi. Ora dobbiamo imparare la lezione e non commettere lo stesso errore tornando a dividerci. Lo dobbiamo a noi stessi e anche ai tanti piovesi che ci hanno dato fiducia: il nostro dovere è portare in consiglio le idee e le proposte che abbiamo presentato in campagna elettorale e rappresentare la Piove che non si vergogna dei propri simboli e non si riconosce nella visione della sinistra».