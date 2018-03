di Gabriele Pipia

ARZERGRANDE - Servivan tavola lavorando in alcunidel Padovano e del Veneziano, oraquando è a carico pieno. «Non chiamatemi camionista. Mi piace la definizione di autotrasportatrice» mette subito le mani avantiche vive adDa questo piccolo comune padovano fa base per poi viaggiare in tutto il nord Italia, lavorando in un settore composto quasi esclusivamente da colleghi uomini. Franca Perosa è infatti la titolare dell'azienda di autostraporti che porta il suo nome. La sede legale è ad Arzegrande, quella commerciale a Padova. L'inizio dell'avventura è stato frutto di una scelta di vita ben precisa.«Ho lavorato per anni nel settore della ristorazione, nell'area della Saccisica e non solo. Facevo la responsabile di sala, ho svolto pure ile quello per la degustazione di formaggi. Mio marito faceva già il camionista, ma nonQuando lui era a casa io lavoravo, e viceversa. È a quel punto che ho deciso di farla finita con la ristorazione.»....