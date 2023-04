PADOVA - Chi sono e chi saranno i protagonisti della vita economica, imprenditoriale e finanziaria italiana ce lo racconta il magazine Forbes, che da anni stila le classifiche più importanti e prestigiose del panorama internazionale. Quest'anno, nella selezione dei 100 talenti under30 pubblicata sul numero di marzo, entra a far parte il padovano Massimiliano Casellato. Un background accademico con studi in Economia e Management nelle migliori università d'Europa (a partire da Luiss) ed esperienze lavorative in grandi consultancy firms e banche d'investimento, lo hanno poi riportato nella sua città natale con una approfondita preparazione ed una visione allargata e innovativa con cui presentarsi agli obiettivi e ai progetti di rinnovamento che la Città del Santo deve affrontare in questi anni per essere a tutti gli effetti la capitale del Nordest. Massimiliano Casellato è infatti oggi a capo della divisione real estate di H2C S.p.A., la quale, nell'ambito di un progetto ambizioso e lungimirante, sta investendo nello sviluppo di The NeXt, costruendo distretto tech nel Quadrante Est di Padova a partire dal Net Center, dove già in questi ultimi anni si sono insediate grandi corporations soprattutto del mondo IT.

La costruzione del Nuovo Polo Ospedaliero internazionale di San Lazzaro, secondo Casellato, fungerà poi da attrattore per player di industries come il Pharma ed il BioTech. Il piano di sviluppo messo in atto da Casellato prevede caratteristiche fortemente innovative applicate al real estate come, per esempio, l'autosufficienza energetica dei building, vertiporti per atterraggio droni per il trasporto di merci e persone, applicativi di intelligenza artificiale nel building management. Casellato è inoltre promotore e responsabile finanziario di H2G Hydrogen Generation, spin-off di H2C S.p.A. che sta lavorando ad alcuni progetti per la costruzione di impianti per la produzione di idrogeno verde nel Nord-Est Italia con, in particolare, primi applicativi sulla mobilità pesante nonché sulle industrie energivore "hard-to-abate". La ormai settantennale esperienza di famiglia nel settore delle infrastrutture energetiche sfocia in una delle forme di energia pulita sicuramente protagoniste del nostro prossimo futuro.