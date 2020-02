Incidente in moto, grave il sindaco Fausto Dorio

SAN GIORGIO IN BOSCO (Padova) - E' ricoverato in gravi condizioni Fausto Dorio, 59 anni, sindaco di Villafranca Padovana. Il primo cittadino è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Sant'Anna Morosina mentre era in sella ad una moto.

LA DINAMICA

Una giovane padovana di Massanzago, gli avrebbe tagliato la strada con la sua auto facendolo cadere.

Dorio è stato trasportato all'ospedale di Cittadella dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Lo schianto è avvenuto intorno alle 13.30 quando il primo cittadino stava andando a Cittadella per una riunione di Etra in sella alla sua Honda 1000.

Dorio è stato eletto sindaco di Villafranca meno di un anno fa in una lista civica vicina alla Lega con oltre il 43% dei consensi.

