MASSANZAGO - Per il suo compleanno ha scelto di regalare le sue trecce di capelli alle donne malate oncologiche. Un taglio netto agli amati lunghi capelli per solidarietà e un insolito compleanno dal parrucchiere per Emma Scantamburlo, di Massanzago, che il 23 febbraio ha compiuto 11 anni. Come regalo, infatti, ha scelto un gesto di grande amore e generosità donando i suoi lunghi capelli scuri. Il suo gesto ha commosso l’acconciatrice Marlene Perin, che ora offrirà il taglio alle giovani che vorranno seguire l’esempio di Emma.

IL DESIDERIO

Dopo aver spento le candeline Emma, che frequenta la quinta elementare, ha chiesto a mamma Elena di accompagnarla al salone MadFactory. Si è messa di fronte allo specchio per affidarsi alle mani esperte della titolare Marlene Perin, che ha raccolto la chioma in due trecce di 30 centimetri. Trecce inviate l’indomani all’associazione “La cura sono io” di Verona che ne farà delle parrucche destinate alle pazienti oncologiche in cura, che hanno perso i capelli.

Quando Emma ha espresso il suo desiderio, mamma Elena e papà Enrico si sono commossi tantissimo. «Ci ha fatto emozionare, anche perché è stata una decisione presa da lei, non condizionata o suggerita. Siamo orgogliosi – spiegano –. Nel giorno del suo compleanno non ha voluto feste, ma donare i suoi capelli per farne parrucche per le donne malate! Ha letto che esiste questa possibilità e poco prima del suo compleanno ci ha confidato che voleva fare qualcosa di speciale. Emma tiene tantissimo ai suoi capelli e farseli tagliare è stato davvero un gesto molto importante e di grande valore per lei. Ringraziamo per l’aiuto lo staff di Marlene che ci ha dato questa opportunità!».

L’INIZIATIVA

Elena, infatti, si è rivolta al salone Perin per chiedere di esaudire il desiderio della figlia. A sua volta la titolare si è informata e ha contatto l’associazione veronese. «Quando la mamma di Emma mi ha informato della decisione di sua figlia mi sono attivata per realizzare il suo desiderio e ho individuato l’associazione “La Cura sono Io” che mi ha spiegato come fare – racconta la parrucchiera – Il giorno dopo del compleanno di Emma ho spedito le trecce. Desidero ringraziare questa bambina perché per merito suo sono venuta a conoscenza di questa realtà: mentre le tagliavo le trecce mi scendevano le lacrime perché Emma era emozionata ma allo stesso tempo consapevole del suo bellissimo gesto».

LA PARRUCCHIERA

E ora Marlene vuole renderlo un’abitudine. «Per me è stato un esempio straordinario di solidarietà e vicinanza a chi soffre – conclude la titolare –. Ora mi organizzerò per regalare il taglio alle bambine e ragazze che vorranno donare le loro chiome. Darò anch’io il mio piccolo contributo per migliorare la qualità della vita di una donna che sta lottando». Con la sua treccia in mano, Emma ha detto di essere contenta di questa scelta: «Ricresceranno e li donerò nuovamente per aiutare e dare un po’ di serenità a chi è malato».