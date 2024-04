Massanzago. Senza patente e con l'assicurazione scaduta si schianta in moto: multe per quasi 6mila euro al motociclista veneziano

MASSANZAGO (PADOVA) - Un banale incidente stradale si trasforma in un'autentica beffa per un motociclista. Per lui sanzione di quasi 6mila euro. L'incidente è avvenuto oggi, 3 aprile, attorno alle 8 del mattino a Massanzago in via Roma di fronte alla chiesa parrocchiale.

Nulla di grave nello scontro tra un'auto e un motoveicolo se non fosse che dagli accertamenti degli agenti della polizia locale della Federazione intervenuti è emerso che il conducente della moto guidasse senza aver mai conseguito la patente e con l'assicurazione scaduta.

Da quanto è stato possibile ricostruire, il conducente della moto Honda B.D. di 29 anni residente a Spinea (Venezia) a seguito dello scontro con un'auto Volkswagen con al volante una donna M.P.

di 62 anni residente a Massanzago, forse per una mancata precedenza, è rimasto lievemente ferito ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il personale del 118, come da prassi, ha allertato anche le forze di polizia per i rilievi di rito. Sul posto è intervenuta una pattuglia della locale della Federazione coordinata dal vicecomandante Filippo Colombara.

I coinvolti hanno però deciso di compilare la constatazione amichevole. Mentre gli agenti comunque effettuavano un controllo sui documenti è emerso che il motociclista guidasse senza aver mai conseguito la patente di guida e con l'assicurazione scaduta a dicembre 2023. Inevitabile quindi per lui il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca e una sanzione di circa 800 euro per la mancata assicurazione oltre alla sanzione di 5.100 euro per guida senza aver mai conseguito la patente.