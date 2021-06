Greta, 8 anni, dona le sue trecce per le parrucche dei malati oncologici Foto

PADOVA - Da applausi la storia di Greta, bambina padovana di 8 anni, che ha scelto di donare le sue lunghe trecce per confezionare le parrucche destinate alle pazienti oncologiche.

La piccola ha appena concluso con successo la seconda elementare ed è figlia di un dipendente dello IOV - Istituto Oncologico Veneto - La piccola sensibilizzata dalla famiglia, ha espresso il desiderio di tagliarsi i capelli... a fin di bene. La mamma l'ha accompagnata in un salone dove la parrucchiera, per l'occasione a titolo gratuito, ha tagliato la folta chioma e confezionato due bellissime trecce. Un'associazione di Verona le trasformerà in parrucche destinate alle pazienti oncologiche. «Resto senza parole di fronte a questo gesto, compiuto dal cuore di una bambina, i cui genitori hanno di certo trasmesso la sensibilità e l'attenzione per chi soffre - ha commentato il governatore Luca Zaia sui propri profili social - TI ABBRACCIO, grande Greta, anche a nome di coloro che riceveranno il tuo dono, malate che grazie a te potranno sentirsi meno penalizzate nella loro patologia».