Vigonovo/Legnaro. Aggredisce la moglie prendendola a calci davanti a dei ragazzi che la soccorrono, poi la chiude in casa: arrestato un 71enne

VIGONOVO/LEGNARO - Uomo aggredisce una donna tra la chiesa e il patronato di Vigonovo. La vicenda avvenuta nella serata del 25 novembre intorno alle 18 nella località di Tombelle quando un 71enne ha dato in escandescenza e ha iniziato ad insultare e minacciare la moglie colpendola con un calcio. Il fatto è avvenuto proprio nel paese dove viveva Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio.

L'allarme dato da un gruppo di ragazzi che hanno soccorso la donna

A dare l'allarme un gruppo di giovani che assistendo alla scena hanno subito chiamato il 118. I ragazzi si sono anche subito messi a difesa dell'aziana ponendosi tra lei e il suo aggressione e le hanno anche sconsigliato di salire in macchina con lui. Ma lei ha iniziato a minimizzare il fatto ed è salita a bordo. I giovani sono riusciti a scattare la foto all'auto e hanno inviato il numero di targa ai carabinieri che hanno immediatamente iniziato le ricerche trovandola tre ore dopo a Legnaro.

L'auto fuori casa ma al citofono non risponde nessuno

I militari hanno iniziato a suonare al campanello dell'abitazione dove si trovava l'auto e non hanno ricevuto risposta. L'uomo, già noto ai carabinieri, è stato anche contattato al cellulare senza però esito. Si è attivata così una task force di soccorsi con l'intervento dei carabinieri di Piove di Sacco, oltre a quelli già intervenuti di Legnaro, delle A.p.i. di Padova e dei vigili del fuoco. La prima risposta è arrivata attraverso una finestra al piano terra dell'abitazione. L’uomo, in forte stato di agitazione, urlava di andare via e non dava informazioni sullo stato della moglie a cui impediva di rispondere sia al telefono che al citofono. Solo dopo una lunga trattativa, l’esagitato ha lasciato uscire la donna a cui è stato dato immediato soccorso.

L'arresto a notte inoltrata, i maltrattamenti iniziati un anno fa

Dopo altre ore di dialogo e mediazione, all’una di notte, il 71enne si è finalmente convinto ad uscire di casa. Accompagnato in caserma a Legnaro, al termine delle formalità è stato tratto in arresto e accompagnato nella casa circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. L’uomo maltrattava la moglie con offese, minacce e percosse tanto da causarle un perdurante stato di apprensione, da circa un anno.