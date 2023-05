MESTRINO - Il nuovo consiglio comunale di Mestrino potrebbe presentare sorprese fin da subito. E non fra le file della maggioranza, dove sono undici i consiglieri eletti fra riconferme e nuovi ingressi, ma fra i banchi della minoranza. É l'ex sindaco Marco Valerio Pedron, eletto con la lista di Mario Fiorindo, ad annunciare che lascerà il posto ai giovani. Pedron, eletto con la civica di Fiorindo, ha raccolto 321 preferenze risultando il consigliere più votato. Ma la sua decisione è lasciare spazio ad altri in consiglio comunale da dove si dimetterà. Così lasciano intendere le sue parole nel giorno del post elezioni.

LA SCELTA

«In questa campagna elettorale sono stato accanto al mio ex vicesindaco Mario Fiorindo - ha detto Pedron e ho fatto da traino alla sua corsa da protagonista in questa fase della sua lunga carriera politica. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma abbiamo portato a casa il nostro risultato. A livello personale sono contento di quanto ottenuto, ma intendo comunque dare spazio ai giovani e non siederò in consiglio comunale».

Non è invece entrata in consiglio comunale l'ex cinquestelle Manuela Provenzano, anche lei in lista con Fiorindo, pronta a continuare il suo impegno dall'esterno dopo cinque anni in opposizione. «Non è la fine di un percorso ma un nuovo inizio ha commentato - La nostra civica senza nessun tipo di appoggio di partito ha tenuto il confronto, e i miei voti personali, non avendo parenti qui nel territorio, dimostrano che la mia azione è stata compresa».

LA MAGGIORANZA

Sul fronte della maggioranza, tra le fila del riconfermato sindaco Marco Agostini, tra i sette consiglieri uscenti, Giovanni Tombolato, Roberta Sarasin, Alberto Piazza, Maria Grazia Lonigo, Antonio Lupatin, Filippo Parolin e Riccardo Callegarin, si innestano quattro nuovi ingressi: Daniela Beltrame, insegnante a Lissaro, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come consigliera donna (187), Giada Lovison (125), Marco Putignano (118) e Umberto Thiene, il più giovane consigliere eletto (87).

Risultati importanti per chi è alla prima esperienza. «Un risultato inatteso che mi ha molto sorpreso - ha commentato Beltrame Sono nuova nel mondo della politica, e la sorpresa è stata vedere come molti cittadini mi abbiano dato la loro fiducia in base alle mie competenze in ambito professionale, educativo e didattico». Grande soddisfazione anche per il ventenne Thiene: «É un dato che sbaraglia la convinzione che i giovani siano disaffezionati alla politica - ha commentato - Molti ragazzi si mettono in gioco per amore di comunità. Molti giovani mi hanno dato la loro fiducia». A complimentarsi con Marco Agostini anche il senatore Antonio De Poli: «I cittadini hanno premiato un bravo amministratore, concreto, pronto ad ascoltare i suoi cittadini».