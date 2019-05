Con la sua vecchia Fiat 500 esce di strada e finisce nel fossato: morta una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUE CARRARE - Incidente intorno alle 13.45 del 6 maggio a Due Carrare, vittima una donna classe '37,, che a bordo di una vecchia Fiat 500 ha perso il controllo mezzo e finita nel fossato a bordo strada. La donna è stata subito soccorsa dal personale del 118, ma è deceduta nel trasporto in ospedale. Sul posto i carabinieri. Non è ancora chiaro se ad uccidere la donna sia stato un malore, che ha successivamente causato l'incidente, o le ferite riportate in quest'ultimo.