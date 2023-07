PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - É cominciato con il grande successo del concerto dei britannici Porcupine Tree, il Piazzola Live Festival, manifestazione che mancava da sette anni. Il palco è allestito sul lato est della grande piazza Camerini che diventa un anfiteatro, con la scenografia naturale della magnifica Villa Contarini e del colonnato. Musica e spettacoli caratterizzano la rassegna curata da Zed. Grande l'attesa per la tappa del tour estivo di Drusilla Foer, domani con inizio alle 21.15. Si intitola "Eleganzissima", è un recital divenuto ormai un culto fra racconti di vita vissuta, canzoni e grande musica dal vivo, con Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, e con momenti alla chitarra classica del suo manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce.

Viaggio tra gli aneddoti

Si tratta di un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile, con grande coinvolgimento del pubblico. Il personaggio è l'alter ego di Gianluca Gori, cinquantacinquenne attore e regista teatrale fiorentino. «La creazione del personaggio amato dal pubblico, è nata una decina di anni fa - ha spiegato Gori - dalla sua frequentazione dei salotti dei nobili fiorentini che si divertiva ad intrattenere con la parodia di una donna nobile, di mezza età e con un modo chic, dalla sagace ironia. Una agente l'ha notato e gli ha chiesto di farne uno spettacolo. Da qui il successo sempre crescente».

Sempre questa settimana, sabato 8 alle 21.30, sul grande palcoscenico lo spettacolo di Angelo Pintus intitolato Bau. É il racconto della vita di tutti i giorni, dai social al concepimento di un figlio, rivelando le incongruenze di tante azioni e sulla involontaria comicità di chi non si rassegna a vivere appieno la propria età e sull'eterna lotta tra genitori e figli. Il tutto con un coinvolgente divertimento. Pintus, quarantotto anni, nato a Trieste ma vissuto tra Liguria, Friuli Venezia Giulia e Francia, fin dai banchi di scuola ha mostrato doti di comico, affinate con il tempo accanto a quelle di imitatore ed attore.

Il cartellone prevede poi martedì 18 alle 21,30 i Placebo. Il loro è uno stile musicale variegato, che spazia dal brit pop, al post-grunge, al neo-glam, al punk rock fino ad arrivare a diverse sperimentazioni elettroniche. La band è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l'unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile. Sabato 22 alle 21.30 arriva Gianni Morandi con "Go Gianno go!", concerto-show che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico "Evviva!", tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti. Gran finale giovedì 27 alle 21.30 con lo spettacolo "Amore +Iva" con protagonista Checco Zalone, a dieci anni dall'ultimo tour. Spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall'inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. I biglietti sono in vendita nel circuito Ticketmaster con una particolarità. Grazie ad un accordo tra Comune e Zed, ci sono specifiche condizioni relativamente al costo dei tagliandi d'ingresso, per residenti, lavoratori e studenti di Piazzola sul Brenta. Il giorno di ciascun evento nella sala consiliare dalle 14 alle 18, è aperto uno sportello dedicato a loro, per l'acquisto nominativo del biglietto dell'evento del giorno, al prezzo ridotto di 30 euro. Ovviamente si deve dimostrare di averne diritto. Per informazioni specifiche sulla rassegna contattare: www.zedlive.com.