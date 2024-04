Drusilla Foer torna a casa dopo il ricovero in ospedale: «Stavo per lasciarci le penne». Cosa ha avuto e come sta

«Eccomi qua, viva e vegeta. Insomma, pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me»: in un video pubblicato sui social nel giorno di Pasqua, Drusilla Foer annuncia così - facendo il gesto scaramantico delle corna - il ritorno a casa dopo il ricovero in ospedale per una polmonite bilaterale.

«È stata un'esperienza, diciamo, importante, stavo per lasciarci le penne, anzi forse le piume, mi fa più Folies Bergere, è più adatto a me», prova a ironizzare l'attrice, alter ego di Gianluca Gori. «Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo, devo fare le cose con calma, prendere i miei tempi, che palle...

I ringraziamenti

«Comunque vorrei ringraziare tutti voi, perché ho sentito veramente tante anime mandarmi dei pensieri buoni. Grazie infintamente a tutti voi ce mi siete stati così vicino. Voglio ringraziare anche tutto il bene che ho ricevuto dai dottori, gli infermieri, gli operatori sanitari dell'ospedale di Careggi. Grazie infinite - conclude -: mi avete proprio salvata, accolta, accudita».