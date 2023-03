L'ironia di Checco Zalone fa tappa a Piazzola sul Brenta con "Amore+Iva": aperte le prevendite

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Dopo aver registrato oltre 100 sold-out in tutta Italia con il suo esilarante "Amore+Iva", Checco Zalone farà tappa a Piazzola il prossimo 27 luglio nell'ambito del "Piazzola Live Festival!". I biglietti sono disponibili in pre-sale su Ticketmaster.it dalle 11 di oggi, 10 marzo, e in tutti i circuiti autorizzati dalle 15 di martedì 14 marzo.

Con “Amore+Iva” Zalone torna dal vivo undici anni dopo il “Resto umile world tour”. Scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, "Amore+Iva" è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia dell'artista. In occasione del tour, Checco Zalone presenterà la sua nuova canzone "Sulla barca dell’oligarca", in cui - con il suo solito sguardo attento e ironico sull'attualità - il comico pugliese mette nel mirino le sanzioni imposte alla Russia, con una guardia portuale che decide di festeggiare la comunione del figlio su uno yacht sequestrato ad un magnate.