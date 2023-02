PALMANOVA Fra poche ore ne sapremo di più, ma possiamo già annunciare che il re della risata all'italiana, Checco Zalone, che con i suoi film ha sbancato i botteghini del Belpaese, a giugno sarà in Friuli Venezia Giulia e più precisamente a Palmanova. La data esatta sarà comunicata nelle prossime ore, quindi... restate "sintonizzati". Lo spettacolo è stato scritto da Zalone con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L’artista pugliese tornerà sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi, Amore + Iva è uno spettacolo in cui musica, racconti, imitazioni e parodie sono accompagnati dall’inconfondibile e dissacrante ironia di uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. In occasione del tour, Checco Zalone presenta anche una sua nuova canzone dal titolo “Sulla Barca dell’Oligarca”. Il brano è scritto da Luca Medici, Antonio Iammarino, Giuseppe Saponari, Sergio Maria Rubino.

CHECCO ZALONE

Comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, sceneggiatore e regista italiano, Checco Zalone, il cui nome alll'Anagrafe è Luca Medici, esordisce su Telenorba, con il personaggio che lo rende celebre, Approda quindi a Zelig dove si fa conoscere al grande pubblico con “Siamo una squadra fortissimi”, un vero e proprio inno dedicato alla Nazionale Italiana di calcio, che in quell’anno vince il Mondiale. Nel 2009 esce il suo primo film, "Cado dalle nubi", diretto da Gennaro Nunziante. Sempre nel 2009, è sul piccolo schermo con il Checco Zalone Show. Nel 2011 è protagonista del Resto Umile World Tour, a cui segue l’omonimo programma televisivo. Nello stesso anno Zalone torna al cinema, segnando i primi record al botteghino, con "Che bella giornata", superati da "Sole a catinelle" (2013), che risulta il film più visto dell’anno, e da "Quo vado?", del 2016, tuttora il film italiano più visto di sempre al cinema. Zalone quindi esordisce per la prima volta alla regia, con Tolo Tolo (2020), che fa registrare il maggior incasso nella storia del cinema italiano nel primo giorno di programmazione. Con Tolo Tolo l’artista pugliese si aggiudica anche i primi due David di Donatello, quello per la Migliore canzone originale (“Immigrato”) e il David dello spettatore.