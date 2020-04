Denuncia per ricettazione, teneva con sé bici, tosaerba e televisore rubati

CASALSERUGO - Teneva con sé i "bottini" dei suoi "colpi" compiuti parecchie settimane or sono. Così i carabinieri hanno denunciato per ricettazione R.D., classe 1971, residente a Casalserugo e già noto alle forze di polizia. L'uomo e il suo domicilio sono stati così perquisiti e sono saltati fuori un tagliaerba, una bicicletta e un televisore Lcd a 22 pollici, che le forze dell'ordine classificano provento di furti in abitazione commessi nel Comune nei mesi scorsi, per un valore di circa mille euro. Il 49 enne è stato anche segnalato perché trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana. © RIPRODUZIONE RISERVATA