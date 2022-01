PADOVA - L'obbligo vaccinale per gli over 50 «non bloccherà l'ondata di Covid in atto. Questa misura è passata come un toccasana per risolvere il problema del sovraccarico degli ospedali. Non è così». Questo il commento del virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, ospite dell«Aria che tirAa' su La 7.