Covid in Veneto: 21.504 contagi e 29 morti. Più di 200mila in isolamento. Verona e Treviso superano i 4mila casi Il bollettino

Covid in Veneto, nel bollettino di oggi, 11 gennaio 2021. Nuova impennata di contagi nel bollettino diffuso da Azienda Zero. Sono 21.504 i nuovi casi e 29 i morti nelle ultime 24 ore. Il totale delle persone attualmente positive e in isolamento supera la soglia dei 200mila e per l'esattezza sono 205.699 (+15.500), mentre le vittime da inizio pandemia sono ora 12.612. Aumentano le persone ricoverate in ospedale in area non critica e sono 1.680 (+88), mentre rimane costante a 215 il numero dei malati in terapia intensiva.

Nel territorio

Province da record sul fronte contagi: al vertice c'è Verona +4.585 seguita da Treviso +4.018, Vicenza +3.731, Padova +3.561 e Venezia +3.164.

