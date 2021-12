Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021. Nuova impennata di contagi e vittime: 2.656 nuovi positivi e 14 morti.

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì primo dicembre 2021. Ancora una salita dei nuovi contagi si registra nel report odierno della Regione: sono infatti 2.656 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, questo dato porta il totale da inizio pandemia a 519.814. Ma oggi la giornata presenta anche un conto pesante sul fronte delle vittime, con con 14 morti e il totale che sale a 11.977. Sale anche l'incidenza dei positivi sui 96.040 tamponi - di cui 26.044 molecolari e 69.996 antigenici - che è del 2,76%. Gli attualmente positivi in isolamento sono 32.107, 1.258 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Contagio nelle province del Veneto

La situazione più grave dal punto di vista del contagio si registra a Padova e a Treviso, la prima con 663 nuovi casi, la seconda con 590. Numeri alti che calano di poco a Venezia, con 467 nuovi casi e a Vicenza con 446. Per scendere occorre andare a Verona, con 298 casi, a Bellino, con 86, e a Rovigo, con 80.

Ricoveri negli ospedali veneti

Cresce la pressione sulle strutture sanitarie, con 568 ricoveri (+15) in area non critica e 108 (+3) in terapia intensiva.